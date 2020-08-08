Коли цьогоріч святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ





У ПЦУ



Наразі не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:



- 19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця

- 7 січня – Різдво Христове

- 14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого

- 19 січня – свято Хрещення Господнього



Водночас, враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Священний Синод Православної Церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.



Також, у разі прийняття такого рішення та звершення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передана письмова інформація про число його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.



"Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях", - йдеться у повідомленні ПЦУ.

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