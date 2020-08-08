Коли цьогоріч святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ

Коли цьогоріч святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ
Багато вірян нині цікавляться, у який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня?

У ПЦУ дали відповідь: 19 грудня.

Наразі не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:

- 19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця
- 7 січня – Різдво Христове
- 14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого
- 19 січня – свято Хрещення Господнього

Водночас, враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Священний Синод Православної Церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.

Також, у разі прийняття такого рішення та звершення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передана письмова інформація про число його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.

"Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях", - йдеться у повідомленні ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколая, свято, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:50
Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста
Сьогодні, 11:45
Коли цьогоріч святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ
Сьогодні, 11:33
У Луцьку міськрада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок блекауту
Сьогодні, 11:25
На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
Релігійна громада під Луцьком святкуватиме потрійний ювілей Релігійна громада під Луцьком святкуватиме потрійний ювілей
08 серпень, 2020, 02:12
У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою
05 серпень, 2019, 02:32
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
22 травень, 2019, 18:33
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
19 грудень, 2018, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ
Сьогодні, 12:34
 0
Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії
Сьогодні, 12:15
 0
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:50
 0
Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8