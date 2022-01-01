У Луцьку міськрада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок блекауту





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Міський голова Ігор Поліщук дав протокольне доручення директору департаменту економічної політики Борису Смалю напрацювати й найближчим часом подати на розгляд членів виконавчого комітету та депутатів міської ради пропозиції щодо забезпечення резервним живленням, дизель генераторами або іншими джерелами живлення підприємців критичної інфраструктури некомунальної форми власності.



“Хлібопекарні, підприємства транспорту та інші підприємства — це ті підприємства, від яких залежить життєдіяльність нашої громади. Щоб ми не залишилися без хліба, без продуктів харчування, якщо, не дай Боже, не буде довго світла. Тому потрібно прорахувати які є потужності, які потужності необхідні і яким чином ми можемо долучитися: чи це буде співфінансування, чи інший спосіб. У нас є багато підприємців: малий і середній бізнес, невеличкі кафе, магазини роздрібної торгівлі та інші заклади громадського харчування. Тому тут також необхідно прорахувати та вивчити питання щодо допомоги міської ради цим підприємцям та підприємствам. Ми маємо забезпечити їх джерелами резервного живлення для того, щоб вони могли працювати в умовах відключення електроенергії. Сьогодні ми повинні, в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень, максимально подбати про кожного платника податків, які є у нашій громаді. Ми маємо допомогти зберегти робочі місця для того, щоб люди могли працювати, заробляти гроші та могли утримувати свої сім'ї”, - наголосив Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині міська влада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок відключення електроенергії.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Міський головадав протокольне доручення директору департаменту економічної політикинапрацювати й найближчим часом подати на розгляд членів виконавчого комітету та депутатів міської ради пропозиції щодо забезпечення резервним живленням, дизель генераторами або іншими джерелами живлення підприємців критичної інфраструктури некомунальної форми власності.“Хлібопекарні, підприємства транспорту та інші підприємства — це ті підприємства, від яких залежить життєдіяльність нашої громади. Щоб ми не залишилися без хліба, без продуктів харчування, якщо, не дай Боже, не буде довго світла. Тому потрібно прорахувати які є потужності, які потужності необхідні і яким чином ми можемо долучитися: чи це буде співфінансування, чи інший спосіб. У нас є багато підприємців: малий і середній бізнес, невеличкі кафе, магазини роздрібної торгівлі та інші заклади громадського харчування. Тому тут також необхідно прорахувати та вивчити питання щодо допомоги міської ради цим підприємцям та підприємствам. Ми маємо забезпечити їх джерелами резервного живлення для того, щоб вони могли працювати в умовах відключення електроенергії. Сьогодні ми повинні, в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень, максимально подбати про кожного платника податків, які є у нашій громаді. Ми маємо допомогти зберегти робочі місця для того, щоб люди могли працювати, заробляти гроші та могли утримувати свої сім'ї”, - наголосив Ігор Поліщук.

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