У Луцьку міськрада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок блекауту

У Луцьку міськрада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок блекауту
В обласному центрі Волині міська влада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок відключення електроенергії.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.

Міський голова Ігор Поліщук дав протокольне доручення директору департаменту економічної політики Борису Смалю напрацювати й найближчим часом подати на розгляд членів виконавчого комітету та депутатів міської ради пропозиції щодо забезпечення резервним живленням, дизель генераторами або іншими джерелами живлення підприємців критичної інфраструктури некомунальної форми власності.

“Хлібопекарні, підприємства транспорту та інші підприємства — це ті підприємства, від яких залежить життєдіяльність нашої громади. Щоб ми не залишилися без хліба, без продуктів харчування, якщо, не дай Боже, не буде довго світла. Тому потрібно прорахувати які є потужності, які потужності необхідні і яким чином ми можемо долучитися: чи це буде співфінансування, чи інший спосіб. У нас є багато підприємців: малий і середній бізнес, невеличкі кафе, магазини роздрібної торгівлі та інші заклади громадського харчування. Тому тут також необхідно прорахувати та вивчити питання щодо допомоги міської ради цим підприємцям та підприємствам. Ми маємо забезпечити їх джерелами резервного живлення для того, щоб вони могли працювати в умовах відключення електроенергії. Сьогодні ми повинні, в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень, максимально подбати про кожного платника податків, які є у нашій громаді. Ми маємо допомогти зберегти робочі місця для того, щоб люди могли працювати, заробляти гроші та могли утримувати свої сім'ї”, - наголосив Ігор Поліщук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, бізнес, генератори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста
Сьогодні, 11:45
Коли цьогоріч святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ
Сьогодні, 11:33
У Луцьку міськрада має намір забезпечити частину бізнесу генераторами на випадок блекауту
Сьогодні, 11:25
На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:06
Завтра, 1 грудня, Луцьк попрощається із загиблим Героєм Іваном Газюком
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Луцьким ОСББ за придбання генераторів можуть повертати гроші Луцьким ОСББ за придбання генераторів можуть повертати гроші
29 листопад, 18:18
Як луцький бізнес адаптувався до відсутності електрики Як луцький бізнес адаптувався до відсутності електрики
24 листопад, 18:38
Як працюють волинські підприємці в умовах воєнного стану. ВІДЕО Як працюють волинські підприємці в умовах воєнного стану. ВІДЕО
10 березень, 23:24
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
27 лютий, 22:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ
Сьогодні, 12:34
 0
Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії
Сьогодні, 12:15
 0
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:50
 0
Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8