Завтра, 1 грудня, Луцьк попрощається із загиблим Героєм Іваном Газюком

Іваном Газюком.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Газюк Іван Ярославович (01.12.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.



Молодший сержант



Завтра, 1 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00 год відбудеться відспівування військовослужбовця.



Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 1 грудня, у Луцьку відбудеться прощання з лучаниномПро це повідомляє Луцька міська рада.Газюк Іван Ярославович (01.12.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.Молодший сержант Газюк Іван загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.Завтра, 1 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00 год відбудеться відспівування військовослужбовця.

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