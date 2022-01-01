Завтра, 1 грудня, Луцьк попрощається із загиблим Героєм Іваном Газюком
Сьогодні, 10:52
Завтра, 1 грудня, у Луцьку відбудеться прощання з лучанином Іваном Газюком.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Газюк Іван Ярославович (01.12.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Молодший сержант Газюк Іван загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Завтра, 1 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00 год відбудеться відспівування військовослужбовця.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Газюк Іван Ярославович (01.12.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Молодший сержант Газюк Іван загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Завтра, 1 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00 год відбудеться відспівування військовослужбовця.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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