Завтра, 1 грудня, Луцьк попрощається із загиблим Героєм Іваном Газюком

Завтра, 1 грудня, Луцьк попрощається із загиблим Героєм Іваном Газюком
Завтра, 1 грудня, у Луцьку відбудеться прощання з лучанином Іваном Газюком.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Газюк Іван Ярославович (01.12.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.

Молодший сержант Газюк Іван загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

Завтра, 1 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00 год відбудеться відспівування військовослужбовця.

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: загиблий, Газюк, Луцьк, прощання
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