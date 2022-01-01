Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста

Юрія Музичука, якого, за його словами, викинули на вулицю племінник та його дружина.



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За словами Тетяни Білик, Юрій Музичук - корінний лучанин, народився 15 лютого 1963 року. Проживав за адресою Привокзальна 14а. Навчався у школі №15, яку закінчив з золотою медаллю. Грав у футбол за команду «Торпедо-Луцьк».



Наразі у чоловіка немає ніяких документів. Також у нього є проблема з ногами, які він обморозив, перебуваючи на вулиці. Тепер він може пересуватись лише за допомогою палиць.



«Протягом двох годин ми їздили містом з моєю подругою Машею Рогач, щоб знайти прихисток та ночівлю для Юрія, а це ще той квест. Першим був «Пункт незламності» біля РАЦСу, де чоловіку запропонували зігрітися, теплі напої та перекус, але місце для ночівлі там не передбачене, хоча пункт і працює цілодобово.



Наступним в нашому маршруті був «Пункт незламності» на Дубнівській 1б у церкві «Спасіння», в якому є ковдри, матраци, місця для відпочинку, вода, їжа, але не спасіння - двері були зачинені. Чому закритий цей пункт? Дзвінок на «гарячу» лінію міськради, у поліцію, щоб інформаційно скоординували для подальших дій, але без успіху», - ділиться жінка.



Далі вона знайшла в інтернеті номер телефону у церкву «Фіміам» на Станіславського 15а, при якій можуть ночувати безхатьки.



«Після телефонної розмови про стан Юрія, нам погодили приїзд. Йому дозволили там перебувати лише три дні, прийняти душ, попрати, та надали разове харчування. А що далі робити людям без даху над головою?», - цікавиться жінка.



За якийсь час вона повідомила, що на зв'язок з нею вийшла невістка Юрія, яка зараз перебуває в Італії.



«У 20 числах січня вона приїздить до Луцька, і хоче забрати Юрія Володимировича з собою. Наразі вирішуємо питання проживання до цього терміну», - пише Тетяна.



Як розповіла Тетяна виданню ВСН, наразі ситуація критична, адже час перебування чоловіка у «Фіміамі» спливає.



«Фізично він себе почуває задовільно, але морально розгублений. Також ми зустрічались з волонтером, який наразі допомагає знайти чоловіку місце у реабілітаційному центрі при церкві «Домі Милосердя», - каже Тетяна.

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