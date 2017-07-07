СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні пресслужби.



Як зазначили у СБУ, заходи відбуваються у рамках системної роботи щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.



Правоохоронці за безпосередньою участю представників церкви оглянуть території та приміщення монастиря, а також перевірять осіб, які перебувають там, стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного із монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.Про це йдеться у повідомленні пресслужби.Як зазначили у СБУ, заходи відбуваються у рамках системної роботи щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.Правоохоронці за безпосередньою участю представників церкви оглянуть території та приміщення монастиря, а також перевірять осіб, які перебувають там, стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

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