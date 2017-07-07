СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного із монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби.
Як зазначили у СБУ, заходи відбуваються у рамках системної роботи щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Правоохоронці за безпосередньою участю представників церкви оглянуть території та приміщення монастиря, а також перевірять осіб, які перебувають там, стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби.
Як зазначили у СБУ, заходи відбуваються у рамках системної роботи щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Правоохоронці за безпосередньою участю представників церкви оглянуть території та приміщення монастиря, а також перевірять осіб, які перебувають там, стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
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