СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО

СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного із монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Як зазначили у СБУ, заходи відбуваються у рамках системної роботи щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Правоохоронці за безпосередньою участю представників церкви оглянуть території та приміщення монастиря, а також перевірять осіб, які перебувають там, стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО

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Теги: обшуки, Мукачівська єпархія УПЦ МП, СБУ
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