У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії

У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії
У поліції розповіли деталі аварії, яка трапилася вчора, 29 листопада, у Луцьку: водій таксі врізався у сітілайт.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

В обласному центрі Волині по вулиці Задворецька 23-річний керманич автомобіля Renault врізався у рекламний щит.

Внаслідок зіткнення водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За фактом автопригоди відомості поліція внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.


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Теги: Луцьк, водій, ДТП, рекламний щит
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