Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії





Про це повідомляє Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.



За його словами, на сьогодні ситуація доволі таки спокійна, спостерігаються планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються в східних регіонах країни.



"Ми спостерігаємо, як тільки буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації - то наше завдання своєчасно попередити (ракетну атаку - ред.)", - зазначив Скібіцький.



Зараз же, за даними представника розвідки, ворог вивчає об'єкти, які вже атакував і вивчає нові "цілі".



"По-перше, (ворогом - ред.) здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде завдано удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що потребує часу", - пояснює Скібіцький.



При цьому він звернув увагу, що у Росії зменшується запаси ракет і ворог використовує старі запаси часів Радянського Союзу, а це потребує підготовки та обслуговування ракет перед їх застосуванням.



"Ми реально бачили, коли РФ застосовувала крилаті ракети Х-22 і доволі таки великий відсоток підривався в повітрі. Я вже не кажу про те, що деякі не досягали цілей. Відповідно, потрібен час і підготовка, щоб застосувати старе озброєння", - підсумував Скібіцький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не полишає намірів завдати нового масованого удару по України. Втім, поки ворог розвідує цілі та готує свої ракети до застосування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборонив ефірі телемарафону.За його словами, на сьогодні ситуація доволі таки спокійна, спостерігаються планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються в східних регіонах країни."Ми спостерігаємо, як тільки буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації - то наше завдання своєчасно попередити (ракетну атаку - ред.)", - зазначив Скібіцький.Зараз же, за даними представника розвідки, ворог вивчає об'єкти, які вже атакував і вивчає нові "цілі"."По-перше, (ворогом - ред.) здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде завдано удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що потребує часу", - пояснює Скібіцький.При цьому він звернув увагу, що у Росії зменшується запаси ракет і ворог використовує старі запаси часів Радянського Союзу, а це потребує підготовки та обслуговування ракет перед їх застосуванням."Ми реально бачили, коли РФ застосовувала крилаті ракети Х-22 і доволі таки великий відсоток підривався в повітрі. Я вже не кажу про те, що деякі не досягали цілей. Відповідно, потрібен час і підготовка, щоб застосувати старе озброєння", - підсумував Скібіцький.

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