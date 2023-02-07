Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії

Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії
Росія не полишає намірів завдати нового масованого удару по України. Втім, поки ворог розвідує цілі та готує свої ракети до застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні ситуація доволі таки спокійна, спостерігаються планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються в східних регіонах країни.

"Ми спостерігаємо, як тільки буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації - то наше завдання своєчасно попередити (ракетну атаку - ред.)", - зазначив Скібіцький.

Зараз же, за даними представника розвідки, ворог вивчає об'єкти, які вже атакував і вивчає нові "цілі".

"По-перше, (ворогом - ред.) здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде завдано удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що потребує часу", - пояснює Скібіцький.

При цьому він звернув увагу, що у Росії зменшується запаси ракет і ворог використовує старі запаси часів Радянського Союзу, а це потребує підготовки та обслуговування ракет перед їх застосуванням.

"Ми реально бачили, коли РФ застосовувала крилаті ракети Х-22 і доволі таки великий відсоток підривався в повітрі. Я вже не кажу про те, що деякі не досягали цілей. Відповідно, потрібен час і підготовка, щоб застосувати старе озброєння", - підсумував Скібіцький.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ГУР, масована атака, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ
Сьогодні, 12:34
Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії
Сьогодні, 12:15
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:50
Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Росія готує ще одне ударне угруповання проти України Росія готує ще одне ударне угруповання проти України
29 липень, 10:44
З України в РФ привезли окупанта, вбитого своїми ж офіцерами З України в РФ привезли окупанта, вбитого своїми ж офіцерами
14 липень, 15:48
РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР
13 липень, 12:06
«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами «Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами
08 травень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ
Сьогодні, 12:34
 0
Що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії
Сьогодні, 12:15
 0
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку таксі влетіло у рекламний щит: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:50
 0
Був медалістом, а став безхатьком: як у Луцьку намагалися прилаштувати колишнього футболіста
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8