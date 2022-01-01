Чоловіка, якому пересадили донорське серце під час ракетних обстрілів на Волині, виписали з лікарні

Чоловіка, якому пересадили донорське серце під час ракетних обстрілів на Волині, виписали з лікарні
Пацієнта, якому місяць тому у Ковельському МТМО пересадили донорське серце, виписали з лікарні.

Про це повідомили в Ковельському медичному територіальному об'єднанні.

"У той час, коли наші лікарі дарували шанс на життя Миколі Івановичу Семенюку, російські окупанти обстрілювали Ковель. На щастя, операція пройшла успішно", - йдеться в повідомленні.

Як зізнається Микола Іванович, йому дуже хочеться додому. У Рівному на нього чекає велика родина: дружина, двоє дітей, зять з невісткою, четверо онуків та правнучка.

Народився Микола Іванович на Ковельщині у с. Годовичі, сюди привела його доля за новим серцем. Тож «друге» життя він теж отримав на рідній землі – у Ковелі.

61-річний чоловік боровся з хворобою понад 5 років. Через важкий діагноз - ішемічну кардіоміопатію, йому довелося покинути роботу. Два останніх роки він перебував в листі очікування на трансплантацію у Ковельському МТМО. До лікарні чоловік потрапив напередодні операції у вкрай важкому стані. Його підключили до системи штучного кровообігу та оксигенації.

Попереду Миколу Івановича ще чекає період реабілітації та пожиттєвого спостереження у лікарів.

Пацієнт та його родина щиро дякують рідним донора, які погодились віддати серце близької людини. Велику вдячність висловлюють лікарям, які оперували, та усьому медичному персоналу, які лікували та доглядали за хворим, дбали не лише про його фізичне одужання, а й про емоційний та психологічний стан, що дуже важливо у нинішніх складних реаліях.

"А ми дякуємо нашим захисникам за можливість працювати! Життя продовжується", - кажуть у Ковельському МТМО.

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Теги: Волинь, Ковель, серце, донор, ракетні обстріли
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