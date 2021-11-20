 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Частина міста – знеструмлена: розповіли про наслідки ракетного обстрілу Ковеля

Частина міста – знеструмлена: розповіли про наслідки ракетного обстрілу Ковеля
Жителі міста Ковеля на Волині оговтуються після ворожого ракетного обстрілу, який стався в післяобідню пору 15 листопада. Внаслідок потрапляння ракети в об’єкт критичної інфраструктури 40 % мережі міста станом на 16 листопада знеструмлено.

Про це розповів "Суспільному" Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Частина міста – без світла, у школах – онлайн навчання

Зі слів міського голови, ситуація із теплопостачанням у місті контрольована, багато котелень працює на альтернативному паливі.

"На сьогодні уже певні райони міста – енергопостачання відновлене. Також дві наших найбільші котельні працюють на когенерації, тому їхня робота не припинялася. Наші комунальні служби працюють. Водопостачання було відновлено через декілька годин після цієї події", – каже Ігор Чайка.

Через відсутність комунальних послуг 16 листопада навчання відбувалося лише в одній школі громади, де здобувають освіту понад тисяча дітей. Усі дитсадки не працювали, – розповів начальник управління освіти міськради Віктор Бичковський.

"У нас працює один заклад там, де є світло. Не працює сьогодні 18 садочків, і не працюють практично 20 шкіл. Поки що, дистанційна форма роботи. Ті заклади дошкільні освіти, які у нас не працюють, де нема укриттів, ми, навіть, діток звідти забрали у працюючі заклади", – додав посадовець.

У приймальне відділення екстреної меддопомоги травмованих після обстрілу не доставляли, – зазначила меддиректорка Ковельського медоб’єднання Людмила Івахнюк.

З її слів, ситуація на роботу закладу не вплинула. "Через хвилину включилися наші генератори. Операційні працювали. Пацієнти перешкоди у збою електроенергії не відчули", – каже Людмила Івахнюк.

Що розповіли свідки обстрілу в Ковелі

Ковельчанин Олександр Жук чув вибух 15 листопада, перебуваючи у центрі міста. З його слів, коли Ковель обстріляв ворог 22 жовтня, він бачив приліт ракети, коли їхав на дачу. Зараз чоловік возить у кишені маленький уламок, що впав тоді поблизу.

"Бачу трансформатор. Питаю старшого наряда: дивіться, летить ракета?! Вона летіла навпроти трансформатора", – додав волинянин.

Один із уламків ракети 15 листопада пошкодив приватний будинок, де мешкає багатодітна родина. Як розповів власник оселі Роман Чалій, проживає разом із дружиною і трьома дітьми неподалік енергетичного об’єкту в Ковельському районі.

"Осколок залишився в потолкові. Дроти і перемички дозволили, щоб він там залишився. Якби на 15 см сюди ближче, то стінка б його зупинила, не було б ніяких проблем", – зазначив чоловік.

Ковельчанин говорить: вибух пролунав у місті о 16:13, а через хвилину осколок прилетів у їхню домівку: "Почули, що вибух. Перевели дітей в другу кімнату, щоб їх сховати біля кутка. Буквально за пару секунд після того, як вийшов з кімнати, прилетіло..." – говорить волинянин.

Як додав Ковельський міський голова Ігор Чайка, головні стратегічні об’єкти міста найближчим часом забезпечать генераторами, енергетики працюють цілодобово для того, щоб відновити енергопостачання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, ракетний удар, Ігор Чайка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія забрала життя воїна з Волині Івана Рябого
Сьогодні, 22:00
«Ми робимо все, аби люди якнайшвидше повернулися додому», – волинський вибухотехнік
Сьогодні, 17:56
На Луганщині від підриву на розтяжці загинув захисник з Волині Віталій Калашніков
Сьогодні, 17:19
В Ковелі на Волині уламок російської ракети пошкодив будинок багатодітної родини
Сьогодні, 16:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 16 листопада
Сьогодні, 23:19
Частина міста – знеструмлена: розповіли про наслідки ракетного обстрілу Ковеля
Сьогодні, 22:20
Росія забрала життя воїна з Волині Івана Рябого
Сьогодні, 22:00
Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади
Сьогодні, 21:25
У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів
23 травень, 09:50
У Ковельській громаді шукають людей, які готові прийняти до себе військових або біженців У Ковельській громаді шукають людей, які готові прийняти до себе військових або біженців
23 лютий, 17:05
У Ковелі сильний вітер звалив дерево: частина міста через це лишилася без води У Ковелі сильний вітер звалив дерево: частина міста через це лишилася без води
19 лютий, 19:10
У Ковельській громаді 120 вулиць отримають нове LED-освітлення, – мер Ігор Чайка У Ковельській громаді 120 вулиць отримають нове LED-освітлення, – мер Ігор Чайка
20 листопад, 2021, 14:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 16 листопада
Сьогодні, 23:19
 0
Частина міста – знеструмлена: розповіли про наслідки ракетного обстрілу Ковеля
Сьогодні, 22:20
 0
Росія забрала життя воїна з Волині Івана Рябого
Сьогодні, 22:00
 0
Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади
Сьогодні, 21:25
 0
У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8