Частина міста – знеструмлена: розповіли про наслідки ракетного обстрілу Ковеля





Про це Ігор Чайка.



Частина міста – без світла, у школах – онлайн навчання



Зі слів міського голови, ситуація із теплопостачанням у місті контрольована, багато котелень працює на альтернативному паливі.



"На сьогодні уже певні райони міста – енергопостачання відновлене. Також дві наших найбільші котельні працюють на когенерації, тому їхня робота не припинялася. Наші комунальні служби працюють. Водопостачання було відновлено через декілька годин після цієї події", – каже Ігор Чайка.



Через відсутність комунальних послуг 16 листопада навчання відбувалося лише в одній школі громади, де здобувають освіту понад тисяча дітей. Усі дитсадки не працювали, – розповів начальник управління освіти міськради Віктор Бичковський.



"У нас працює один заклад там, де є світло. Не працює сьогодні 18 садочків, і не працюють практично 20 шкіл. Поки що, дистанційна форма роботи. Ті заклади дошкільні освіти, які у нас не працюють, де нема укриттів, ми, навіть, діток звідти забрали у працюючі заклади", – додав посадовець.



У приймальне відділення екстреної меддопомоги травмованих після обстрілу не доставляли, – зазначила меддиректорка Ковельського медоб’єднання Людмила Івахнюк.



З її слів, ситуація на роботу закладу не вплинула. "Через хвилину включилися наші генератори. Операційні працювали. Пацієнти перешкоди у збою електроенергії не відчули", – каже Людмила Івахнюк.



Що розповіли свідки обстрілу в Ковелі



Ковельчанин Олександр Жук чув вибух 15 листопада, перебуваючи у центрі міста. З його слів, коли Ковель обстріляв ворог 22 жовтня, він бачив приліт ракети, коли їхав на дачу. Зараз чоловік возить у кишені маленький уламок, що впав тоді поблизу.



"Бачу трансформатор. Питаю старшого наряда: дивіться, летить ракета?! Вона летіла навпроти трансформатора", – додав волинянин.



Один із уламків ракети 15 листопада пошкодив приватний будинок, де мешкає багатодітна родина. Як розповів власник оселі Роман Чалій, проживає разом із дружиною і трьома дітьми неподалік енергетичного об’єкту в Ковельському районі.



"Осколок залишився в потолкові. Дроти і перемички дозволили, щоб він там залишився. Якби на 15 см сюди ближче, то стінка б його зупинила, не було б ніяких проблем", – зазначив чоловік.



Ковельчанин говорить: вибух пролунав у місті о 16:13, а через хвилину осколок прилетів у їхню домівку: "Почули, що вибух. Перевели дітей в другу кімнату, щоб їх сховати біля кутка. Буквально за пару секунд після того, як вийшов з кімнати, прилетіло..." – говорить волинянин.



Як додав Ковельський міський голова Ігор Чайка, головні стратегічні об’єкти міста найближчим часом забезпечать генераторами, енергетики працюють цілодобово для того, щоб відновити енергопостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі міста Ковеля на Волині оговтуються після ворожого ракетного обстрілу, який стався в післяобідню пору 15 листопада. Внаслідок потрапляння ракети в об’єкт критичної інфраструктури 40 % мережі міста станом на 16 листопада знеструмлено.Про це розповів "Суспільному" Ковельський міський головаЗі слів міського голови, ситуація із теплопостачанням у місті контрольована, багато котелень працює на альтернативному паливі."На сьогодні уже певні райони міста – енергопостачання відновлене. Також дві наших найбільші котельні працюють на когенерації, тому їхня робота не припинялася. Наші комунальні служби працюють. Водопостачання було відновлено через декілька годин після цієї події", – каже Ігор Чайка.Через відсутність комунальних послуг 16 листопада навчання відбувалося лише в одній школі громади, де здобувають освіту понад тисяча дітей. Усі дитсадки не працювали, – розповів начальник управління освіти міськради"У нас працює один заклад там, де є світло. Не працює сьогодні 18 садочків, і не працюють практично 20 шкіл. Поки що, дистанційна форма роботи. Ті заклади дошкільні освіти, які у нас не працюють, де нема укриттів, ми, навіть, діток звідти забрали у працюючі заклади", – додав посадовець.У приймальне відділення екстреної меддопомоги травмованих після обстрілу не доставляли, – зазначила меддиректорка Ковельського медоб’єднанняЗ її слів, ситуація на роботу закладу не вплинула. "Через хвилину включилися наші генератори. Операційні працювали. Пацієнти перешкоди у збою електроенергії не відчули", – каже Людмила Івахнюк.Ковельчанинчув вибух 15 листопада, перебуваючи у центрі міста. З його слів, коли Ковель обстріляв ворог 22 жовтня, він бачив приліт ракети, коли їхав на дачу. Зараз чоловік возить у кишені маленький уламок, що впав тоді поблизу."Бачу трансформатор. Питаю старшого наряда: дивіться, летить ракета?! Вона летіла навпроти трансформатора", – додав волинянин.Один із уламків ракети 15 листопада пошкодив приватний будинок, де мешкає багатодітна родина. Як розповів власник оселі Роман Чалій, проживає разом із дружиною і трьома дітьми неподалік енергетичного об’єкту в Ковельському районі."Осколок залишився в потолкові. Дроти і перемички дозволили, щоб він там залишився. Якби на 15 см сюди ближче, то стінка б його зупинила, не було б ніяких проблем", – зазначив чоловік.Ковельчанин говорить: вибух пролунав у місті о 16:13, а через хвилину осколок прилетів у їхню домівку: "Почули, що вибух. Перевели дітей в другу кімнату, щоб їх сховати біля кутка. Буквально за пару секунд після того, як вийшов з кімнати, прилетіло..." – говорить волинянин.Як додав Ковельський міський голова Ігор Чайка, головні стратегічні об’єкти міста найближчим часом забезпечать генераторами, енергетики працюють цілодобово для того, щоб відновити енергопостачання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію