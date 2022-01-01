17 листопада на Волині: гортаючи календар

17 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 17 листопада святкує журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost Ольга Возняк (на фото).

Цього дня особисте свято також у луцького бізнесмена Романа Хорзова та журналістки Вікторії Семенюк.

А ще сьогодні відзначають день народження громадська активістка Ніна Пахомюк та відеооператор Юрій Фетисов.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 17 листопада. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!

Окрім того, щорічно 17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента.

Цього дня на Волині народилася фотографиня і краєзнавиця, авторка багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.

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Теги: День народження, Міжнародний день студента
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