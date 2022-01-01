Добрі новини від ВолиньPost за 16 листопада

добрі новини від ВолиньPost.



У постійній рубриці нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 16 листопада:



Волиняни перемогли на всеукраїнській олімпіаді



Школярі з Волині стали переможцями та призерами Всеукраїнської унівської олімпіади з польської мови та літератури.



Щиро вітаємо Кароліну Савлук, Катерину Мохнар та Неонілу Єрофєєнко з перемогою! Зичимо й надалі зростати інтелектуально та творчо!



Де у Луцьку скуштувати стейк із мармурової яловичини



Мармурова яловичина – найвідоміший у світі делікатес. Неймовірний смак та вишуканий вигляд м’яса не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів. І хоч насолода – не з дешевих, спробувати ароматний стейк за адекватною ціною у Луцьку таки можна.



Вуджарню «М’ясо&Дим» в обласному центрі Волині відкрили не так давно, утім ароматні реберця та рулька лучанам уже встигли полюбитися. Власники сподіваються: такий же успіх матиме й новинка – Beеf steak.



У ресторані, зауважують, така страва вартуватиме 1200 гривень за кілограм, а у вуджарні – 450.



Про те, від чого залежить ціна мармурової яловичини та як її готують у «М’ясо&Дим», –



За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет



За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:



особового складу - близько 82710 (+630) осіб;

танків - 2871 (+10);

бойових броньованих машин - 5797 (+24);

артилерійських систем - 1860 (+10);

РСЗВ - 393 (+0);

засобів ППО - 209 (+1);

літаків - 278 (+0);

гелікоптерів - 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);

крилатих ракет - 3474 (+75);

кораблів/катерів -16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);

спеціальної техніки - 160 (+0).



Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО



На Волині передчасно на 22 тижні вагітності народилася дівчинка Анна, з вагою всього 420 грамів та зростом 28 см. Зараз їй уже 2 роки.



За життя Ані довелося боротися протягом багатьох днів. Тільки на штучній вентиляції легень вона була 5 місяців. А потім у НДСЛ «ОХМАТДИТ» зробили операцію з приводу вроджених вад дихальних шляхів, і вона знову багато днів провела у відділенні інтенсивної терапії і ще більше днів реабілітації.



Та нині, на щастя, Аня дуже активна і допитлива дівчинка, яка з цікавістю пізнає навколишній світ!



На фронт відправили 24 тепловізори, які конфіскували у перевізника на Волині



Волинська митниця спільно з командуванням ЗСУ прийняла рішення не чекати апеляції.



Одразу після оголошення рішення першої судової інстанції їх передали зі складу митного органу на підставі норм Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".



«Ми робимо все, аби люди якнайшвидше повернулися додому», – волинський вибухотехнік



Віктор Масюк разом із колегами робить безпечними звільнені від російських окупантів території України. Він розміновує деокуповані населені пункти. В пам’яті поліцейського назавжди залишиться відчай та біль в очах людей, які пережили окупацію або повернулися додому і побачили, що лишили після себе окупанти.



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У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя



У неділю, 20 листопада, у Луцьку проведуть мирну акцію на підтримку всіх захисників Маріуполя і медиків Маріуполя, які зараз перебувають у полоні.



Акція відбудеться о 15:00 на Театральному майдані міста.



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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!

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