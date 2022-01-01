За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет
Сьогодні, 10:07
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:
особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;
танків - 2871 (+10);
бойових броньованих машин - 5797 (+24);
артилерійських систем - 1860 (+10);
РСЗВ - 393 (+0);
засоби ППО - 209 (+1);
літаків - 278 (+0);
гелікоптерів - 261 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);
крилаті ракети - 3474 (+75);
кораблі / катери -16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);
спеціальна техніка - 160 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:
особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;
танків - 2871 (+10);
бойових броньованих машин - 5797 (+24);
артилерійських систем - 1860 (+10);
РСЗВ - 393 (+0);
засоби ППО - 209 (+1);
літаків - 278 (+0);
гелікоптерів - 261 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);
крилаті ракети - 3474 (+75);
кораблі / катери -16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);
спеціальна техніка - 160 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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