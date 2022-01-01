За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:



особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;

танків - 2871 (+10);

бойових броньованих машин - 5797 (+24);

артилерійських систем - 1860 (+10);

РСЗВ - 393 (+0);

засоби ППО - 209 (+1);

літаків - 278 (+0);

гелікоптерів - 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);

крилаті ракети - 3474 (+75);

кораблі / катери -16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);

спеціальна техніка - 160 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;танків - 2871 (+10);бойових броньованих машин - 5797 (+24);артилерійських систем - 1860 (+10);РСЗВ - 393 (+0);засоби ППО - 209 (+1);літаків - 278 (+0);гелікоптерів - 261 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);крилаті ракети - 3474 (+75);кораблі / катери -16 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);спеціальна техніка - 160 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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