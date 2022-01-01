 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет

За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;
танків - 2871 (+10);
бойових броньованих машин - 5797 (+24);
артилерійських систем - 1860 (+10);
РСЗВ - 393 (+0);
засоби ППО - 209 (+1);
літаків - 278 (+0);
гелікоптерів - 261 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);
крилаті ракети - 3474 (+75);
кораблі / катери -16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);
спеціальна техніка - 160 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада
Сьогодні, 08:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет
Сьогодні, 10:07
На Волині без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів
Сьогодні, 09:40
Суттєве похолодання на Волині: коли чекати на перший сніг
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада
Сьогодні, 08:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ відкрила «кримінал» на Волині за фактом обстрілу росіян
Сьогодні, 11:06
 0
У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:39
 0
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
 0
Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
 0
За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет
Сьогодні, 10:07
 0
Медіа
відео
1/8