На Волині без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів





Про це Кирило Тимошенко.



⚡ Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів. Роботи тривають.



⚡️ Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



✅ Івано-Франківська область - заживлено.



✅ м.Київ - заживлено.



✅ Київська область - заживлено.



⚡ Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.



✅ Одеська область - заживлено.



✅ Рівненська область - заживлено.



⚡️ Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



⚡️ Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.



⚡️Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.



⚡ Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів. Роботи тривають.



✅ Черкаська область - заживлено.



✅ Чернівецька область - заживлено.



✅ Чернігівська область - заживлено.



Нагадаємо, що сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розповіли про ситуацію з електропостачанням станом на ранок 16 листопада.Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України⚡ Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів. Роботи тривають.⚡️ Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.✅ Івано-Франківська область - заживлено.✅ м.Київ - заживлено.✅ Київська область - заживлено.⚡ Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.✅ Одеська область - заживлено.✅ Рівненська область - заживлено.⚡️ Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.⚡️ Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.⚡️Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.⚡ Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів. Роботи тривають.✅ Черкаська область - заживлено.✅ Чернівецька область - заживлено.✅ Чернігівська область - заживлено.Нагадаємо, що сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.

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