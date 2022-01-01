На Волині без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів
Сьогодні, 09:40
Розповіли про ситуацію з електропостачанням станом на ранок 16 листопада.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
⚡ Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів. Роботи тривають.
⚡️ Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
✅ Івано-Франківська область - заживлено.
✅ м.Київ - заживлено.
✅ Київська область - заживлено.
⚡ Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.
✅ Одеська область - заживлено.
✅ Рівненська область - заживлено.
⚡️ Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
⚡️ Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.
⚡️Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.
⚡ Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів. Роботи тривають.
✅ Черкаська область - заживлено.
✅ Чернівецька область - заживлено.
✅ Чернігівська область - заживлено.
Нагадаємо, що сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
⚡ Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів. Роботи тривають.
⚡️ Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
✅ Івано-Франківська область - заживлено.
✅ м.Київ - заживлено.
✅ Київська область - заживлено.
⚡ Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.
✅ Одеська область - заживлено.
✅ Рівненська область - заживлено.
⚡️ Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
⚡️ Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.
⚡️Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.
⚡ Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів. Роботи тривають.
✅ Черкаська область - заживлено.
✅ Чернівецька область - заживлено.
✅ Чернігівська область - заживлено.
Нагадаємо, що сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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