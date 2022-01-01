На Волині без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів

На Волині без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів
Розповіли про ситуацію з електропостачанням станом на ранок 16 листопада.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

⚡ Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів. Роботи тривають.

⚡️ Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

✅ Івано-Франківська область - заживлено.

✅ м.Київ - заживлено.

✅ Київська область - заживлено.

⚡ Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.

✅ Одеська область - заживлено.

✅ Рівненська область - заживлено.

⚡️ Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

⚡️ Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.

⚡️Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.

⚡ Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів. Роботи тривають.

✅ Черкаська область - заживлено.

✅ Чернівецька область - заживлено.

✅ Чернігівська область - заживлено.

Нагадаємо, що сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.

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Теги: Волинь, світло
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