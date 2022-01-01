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Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв

Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 16 листопада, у Луцьку зустрічатимуть полеглих Героїв.

Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк.

"Знову місто зустрічає загиблих Героїв", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовно о 13.00 загиблих воїнів зустрінуть у селі Гаразджа (АЗС Кінг Оіл).

Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк
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