Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
Сьогодні, 16 листопада, у Луцьку зустрічатимуть полеглих Героїв.
Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк.
"Знову місто зустрічає загиблих Героїв", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовно о 13.00 загиблих воїнів зустрінуть у селі Гаразджа (АЗС Кінг Оіл).
Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.
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Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк.
"Знову місто зустрічає загиблих Героїв", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовно о 13.00 загиблих воїнів зустрінуть у селі Гаразджа (АЗС Кінг Оіл).
Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.
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