Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв





Про це



"Знову місто зустрічає загиблих Героїв", - йдеться в повідомленні.



Орієнтовно о 13.00 загиблих воїнів зустрінуть у селі Гаразджа (АЗС Кінг Оіл).



Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 листопада, у Луцьку зустрічатимуть полеглих Героїв.Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк."Знову місто зустрічає загиблих Героїв", - йдеться в повідомленні.Орієнтовно о 13.00 загиблих воїнів зустрінуть у селі Гаразджа (АЗС Кінг Оіл).Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.

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