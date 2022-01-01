У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:39
У парку 900-річчя в Луцьку вранці 16 листопада виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині
Наразі правоохоронці становлюють особу чоловіка.
За попередньою інформацією, на тілі слідів насильницької смерті не виявлено.
На місці працюють правоохоронці.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині
Наразі правоохоронці становлюють особу чоловіка.
За попередньою інформацією, на тілі слідів насильницької смерті не виявлено.
На місці працюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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