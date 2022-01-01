У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини

У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
У парку 900-річчя в Луцьку вранці 16 листопада виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині

Наразі правоохоронці становлюють особу чоловіка.

За попередньою інформацією, на тілі слідів насильницької смерті не виявлено.

На місці працюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: парк, Луцьк, тіло людини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ відкрила «кримінал» на Волині за фактом обстрілу росіян
Сьогодні, 11:06
У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:39
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
У Луцьку в парку чоловік незаконно зрізав дерева. ФОТО У Луцьку в парку чоловік незаконно зрізав дерева. ФОТО
19 жовтень, 14:27
У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
03 жовтень, 12:19
Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ
11 травень, 10:07
У луцькому парку хочуть відкрити великий спорткомплекс У луцькому парку хочуть відкрити великий спорткомплекс
11 лютий, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ відкрила «кримінал» на Волині за фактом обстрілу росіян
Сьогодні, 11:06
 0
У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:39
 0
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
 0
Сьогодні Луцьк зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:15
 0
За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет
Сьогодні, 10:07
 0
Медіа
відео
1/8