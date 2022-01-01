Авто знищили чи пошкодили під час війни: що робити





Оскільки питання відшкодування витрат пошкодженого або ж зовсім зруйнованого під час війни майна залишається актуальним, Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило розібратися, чи можливо покрити страхові збитки та як це можливо зробити нині.



Провідний спеціаліст Дмитро Сахно розповідає: того дня на стоянці луцького авторинку пошкодили два автомобілі компанії. Тож ця ситуація, каже, змусила команду з’ясувати усі деталі щодо відшкодування коштів.



Алгоритм дій на випадок форс-мажорної ситуації

Крок 1 – заява до поліції



Спершу, зауважує Дмитро Сахно, слід написати заяву до поліції про пошкодження або знищення авто. Окрім того, треба вказати усі дані про автомобіль і додати ксерокопії документів, що підтверджують власність.



«Постраждалий повинен написати адресу, де автівка зазнала ушкоджень, і хоча би приблизний час, коли це сталося. Якщо маєте можливість – візьміть письмові пояснення у щонайменше двох свідків. Також слід підготувати копії матеріалів та посилання на публікації у ЗМІ, які висвітлювали цю подію», – ділиться Дмитро.



Крок 2 – фото- та відеофіксація злочину



Чим більше фото – тим краще. Кадри авто на тлі з прилеглими будинками доведуть, що місце розташування, вказане у заяві, збігається із місцем зйомки.



Крок 3 – реєстрація заяви



«Якщо із певних причин ви не можете потрапити до відділення поліції, рекомендуємо надіслати заяву листом, вказавши, що хочете отримати повідомлення про його вручення. Чек про відправку варто зберігати до того моменту, поки не надійде смс про доставку листа», продовжує фахівець.



Щоправда, ймовірність того, що слідчий одразу працюватиме із заявою – невисока. Однак, зазначає Дмитро Сахно, після завершення воєнних дій виконання вище зазначених кроків обов’язково зрушить справу з мертвої точки.



Чи покриває страхова компанія збитки, завдані під час воєнних дій



На жаль, збитки, які були завдані під час воєнних дій, зокрема обстрілів і бомбардувань, традиційні види страхування не покривають. За словами спеціаліста Logistic Auto Brok, не отримають страхового відшкодування навіть власники повного каско.



Хто має компенсувати вартість за пошкоджене чи знищене авто під час війни

«Усі ваші дії та дії поліції щодо фіксування ушкодження або знищення авто, а також відкриття провадження надалі будуть необхідні для страхової компанії при відшкодуванні збитків. Після фіксації поліцією обов’язково отримайте акт шкоди та оцінну вартість авто», – розповідає пан Дмитро.



І додає: для визначення розміру збитків слід замовити автомобільно-товарознавчу експертизу, під час якої зроблять висновок щодо розміру збитків, спричинених транспортному засобу. Це все, каже, може стати у нагоді у разі подання позову проти держави-терористки.



Міністерство юстиції України



Страхові компанії, зауважує фахівець Logistic Auto Brok, поділяють думку про доцільність матеріальної компенсації за рахунок країни-агресорки.



«У застосунку «Дія» є можливість подати заявку на відшкодування збитків за зруйновану нерухомість. Сподіватимемось, що влада скооперувавшись зі страховиками, розробить схожий правовий механізм щодо розв’язання проблеми із пошкодженими транспортними засобами», – резюмує Дмитро Сахно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 жовтня внаслідок ракетного обстрілу Луцька на місцевому авторинку пошкодили чимало автівок. За підрахунками власників, таких – понад сорок.Оскільки питання відшкодування витрат пошкодженого або ж зовсім зруйнованого під час війни майна залишається актуальним,вирішило розібратися, чи можливо покрити страхові збитки та як це можливо зробити нині.Провідний спеціаліст Logistic Auto Brok розповідає: того дня на стоянці луцького авторинку пошкодили два автомобілі компанії. Тож ця ситуація, каже, змусила команду з’ясувати усі деталі щодо відшкодування коштів.Спершу, зауважує Дмитро Сахно, слід написати заяву до поліції про пошкодження або знищення авто. Окрім того, треба вказати усі дані про автомобіль і додати ксерокопії документів, що підтверджують власність.«Постраждалий повинен написати адресу, де автівка зазнала ушкоджень, і хоча би приблизний час, коли це сталося. Якщо маєте можливість – візьміть письмові пояснення у щонайменше двох свідків. Також слід підготувати копії матеріалів та посилання на публікації у ЗМІ, які висвітлювали цю подію», – ділиться Дмитро.Чим більше фото – тим краще. Кадри авто на тлі з прилеглими будинками доведуть, що місце розташування, вказане у заяві, збігається із місцем зйомки.«Якщо із певних причин ви не можете потрапити до відділення поліції, рекомендуємо надіслати заяву листом, вказавши, що хочете отримати повідомлення про його вручення. Чек про відправку варто зберігати до того моменту, поки не надійде смс про доставку листа», продовжує фахівець.Щоправда, ймовірність того, що слідчий одразу працюватиме із заявою – невисока. Однак, зазначає Дмитро Сахно, після завершення воєнних дій виконання вище зазначених кроків обов’язково зрушить справу з мертвої точки.На жаль, збитки, які були завдані під час воєнних дій, зокрема обстрілів і бомбардувань, традиційні види страхування не покривають. За словами спеціаліста Logistic Auto Brok, не отримають страхового відшкодування навіть власники повного каско.«Усі ваші дії та дії поліції щодо фіксування ушкодження або знищення авто, а також відкриття провадження надалі будуть необхідні для страхової компанії при відшкодуванні збитків. Після фіксації поліцією обов’язково отримайте акт шкоди та оцінну вартість авто», – розповідає пан Дмитро.І додає: для визначення розміру збитків слід замовити автомобільно-товарознавчу експертизу, під час якої зроблять висновок щодо розміру збитків, спричинених транспортному засобу. Це все, каже, може стати у нагоді у разі подання позову проти держави-терористки.Міністерство юстиції України зазначає , що на сьогодні розробка оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалася. Крім цього, Україна зможе підрахувати завдані збитки державі та громадянам і звернутися до Міжнародного суду ООН з позовом про репарації, до яких можуть входити також і суми завданих збитків фізичним особам.Страхові компанії, зауважує фахівець Logistic Auto Brok, поділяють думку про доцільність матеріальної компенсації за рахунок країни-агресорки.«У застосунку «Дія» є можливість подати заявку на відшкодування збитків за зруйновану нерухомість. Сподіватимемось, що влада скооперувавшись зі страховиками, розробить схожий правовий механізм щодо розв’язання проблеми із пошкодженими транспортними засобами», – резюмує Дмитро Сахно.

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