У Луцькій громаді відновлюють дороги на десятках вулиць
Сьогодні, 11:50
У Луцькій громаді ремонтують дорожню інфраструктуру. Станом на сьогодні, загалом поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше тридцяти вулиць та доріг в Луцьку та навколишніх селах.
Про це йдеться на сайті міськради.
"Люди звертаються та просять зробити ремонт доріг і під час особистих прийомів, і коли спілкуюся з ними в місті, - розповідає міський голова, оглядаючи черговий відремонтований дорожній об’єкт. - Робимо ремонт там, де найбільша в цьому потреба: де болото, де люди не можуть пройти до своїх домівок. Стараємось зробити якісно, покращити людям комфорт та дбаємо про інфраструктуру нашого міста".
Нині ремонт дорожнього покриття роблять на вулицях Салтикова-Щедріна, Гончарівка та 7-му Малоомелянівському провулку в Луцьку, а також у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль.
Усі ремонтні роботи комунальники планують завершити до кінця року. На тих об’єктах, де роботи ще тривають, підрядникам залишилось близько двох тижнів до повного завершення.
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Про це йдеться на сайті міськради.
"Люди звертаються та просять зробити ремонт доріг і під час особистих прийомів, і коли спілкуюся з ними в місті, - розповідає міський голова, оглядаючи черговий відремонтований дорожній об’єкт. - Робимо ремонт там, де найбільша в цьому потреба: де болото, де люди не можуть пройти до своїх домівок. Стараємось зробити якісно, покращити людям комфорт та дбаємо про інфраструктуру нашого міста".
Нині ремонт дорожнього покриття роблять на вулицях Салтикова-Щедріна, Гончарівка та 7-му Малоомелянівському провулку в Луцьку, а також у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль.
Усі ремонтні роботи комунальники планують завершити до кінця року. На тих об’єктах, де роботи ще тривають, підрядникам залишилось близько двох тижнів до повного завершення.
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