У Луцькій громаді відновлюють дороги на десятках вулиць

У Луцькій громаді ремонтують дорожню інфраструктуру. Станом на сьогодні, загалом поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше тридцяти вулиць та доріг в Луцьку та навколишніх селах.Про це йдеться на сайті міськради."Люди звертаються та просять зробити ремонт доріг і під час особистих прийомів, і коли спілкуюся з ними в місті, - розповідає міський голова, оглядаючи черговий відремонтований дорожній об’єкт. - Робимо ремонт там, де найбільша в цьому потреба: де болото, де люди не можуть пройти до своїх домівок. Стараємось зробити якісно, покращити людям комфорт та дбаємо про інфраструктуру нашого міста".Нині ремонт дорожнього покриття роблять на вулицях Салтикова-Щедріна, Гончарівка та 7-му Малоомелянівському провулку в Луцьку, а також у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль.Усі ремонтні роботи комунальники планують завершити до кінця року. На тих об’єктах, де роботи ще тривають, підрядникам залишилось близько двох тижнів до повного завершення.