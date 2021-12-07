У Луцькій громаді відновлюють дороги на десятках вулиць

У Луцькій громаді відновлюють дороги на десятках вулиць
У Луцькій громаді ремонтують дорожню інфраструктуру. Станом на сьогодні, загалом поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше тридцяти вулиць та доріг в Луцьку та навколишніх селах.

Про це йдеться на сайті міськради.

"Люди звертаються та просять зробити ремонт доріг і під час особистих прийомів, і коли спілкуюся з ними в місті, - розповідає міський голова, оглядаючи черговий відремонтований дорожній об’єкт. - Робимо ремонт там, де найбільша в цьому потреба: де болото, де люди не можуть пройти до своїх домівок. Стараємось зробити якісно, покращити людям комфорт та дбаємо про інфраструктуру нашого міста".

Нині ремонт дорожнього покриття роблять на вулицях Салтикова-Щедріна, Гончарівка та 7-му Малоомелянівському провулку в Луцьку, а також у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль.
У Луцькій громаді відновлюють дороги на десятках вулиць

Усі ремонтні роботи комунальники планують завершити до кінця року. На тих об’єктах, де роботи ще тривають, підрядникам залишилось близько двох тижнів до повного завершення.


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Теги: ремонт дороги, Луцьк
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