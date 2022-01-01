На Волині 14-річний мотоцикліст влетів у підводу: є постраждалі

На Волині 14-річний мотоцикліст влетів у підводу: є постраждалі
Учора, 15 листопада, на автодорозі у селі Старосілля 14-річний хлопець, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з підводою, яка рухалася попереду.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, мотоцикліст, Волинь, підвода
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