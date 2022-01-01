На Волині 14-річний мотоцикліст влетів у підводу: є постраждалі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 15 листопада, на автодорозі у селі Старосілля 14-річний хлопець, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з підводою, яка рухалася попереду.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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