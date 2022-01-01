На Волині гасили пожежі у житлових будинках. ФОТО

15 листопада горів цегляний житловий будинок на вул. Незалежності в с. Озеряни Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.На місце події прибули відділення чергового караулу 2-ї, 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька та працівники місцевої пожежної команди с. Чаруків.Рятувальники ліквідували пожежу, вогонь знищив частково стелю, речі домашнього вжитку, меблі в кімнаті, пошкоджено стіни.Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.О 20:13 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному дачному будинку на дачному масиві “Веснянка” Звірівської сільської громади Луцького району.Приїхавши на місце події рятувальники 6-ї та 1-ї ДПРЧ виявили, що пожежа виникла в одній з кімнат. Вогнеборці о 21:01 локалізували пожежу, а о 21:36 ліквідували її.Ймовірна причина загорання - недолік конструкції порушень правил монтажу нагрівальних печей та димарів.16 листопада надійшла інформація про загоряння цегляної господарської споруди на вул. Центральній в с. Старий Мосир Ковельського району.За попередніми даними, ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.