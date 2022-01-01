На Київщині російська ракета вбила ще одну людину: жінка перебувала на цвинтарі





Про це Андрій Нєбитов.



"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 15 листопада РФ завдала масовані ракетні удари по Україні.



У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке, що на Київщині.Про це повідомив керівник Національної поліції Київщини"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 15 листопада РФ завдала масовані ракетні удари по Україні.У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.

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