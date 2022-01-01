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На Київщині російська ракета вбила ще одну людину: жінка перебувала на цвинтарі

На Київщині російська ракета вбила ще одну людину: жінка перебувала на цвинтарі
Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке, що на Київщині.

Про це повідомив керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 листопада РФ завдала масовані ракетні удари по Україні.

У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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