На Київщині російська ракета вбила ще одну людину: жінка перебувала на цвинтарі
Сьогодні, 12:40
Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке, що на Київщині.
Про це повідомив керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 15 листопада РФ завдала масовані ракетні удари по Україні.
У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.
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Про це повідомив керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 15 листопада РФ завдала масовані ракетні удари по Україні.
У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.
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