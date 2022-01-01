Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі





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Поїзд їздитиме з Ковеля до Ужгорода у парні дати, починаючи з п'ятниці, 18 листопада.



Відправлення з Ковеля – о 14:58

Прибуття до Ужгорода – о 6:52 наступного дня.



Маршрут поїзда оприлюднили на сайті Укрзалізниці, а також на інших сервісах продажу квитків.



У поїзді буде щонайменше 8 вагонів. Квитки доступні у вагонах трьох класів: плацкарт, купе та люкс.



Квиток від Ковеля до Ужгорода коштуватиме:



У вагоні типу «Плацкарт» – 320 гривень.

У вагоні типу «Купе» – 567 гривень.

У вагоні типу «Люкс» – 1356 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 листопада Укрзалізниця запускає поїзд 266 О сполученням «Ковель – Ужгород».Про це пише « Конкурент ».Поїзд їздитиме з Ковеля до Ужгорода у парні дати, починаючи з п'ятниці, 18 листопада.Відправлення з Ковеля – о 14:58Прибуття до Ужгорода – о 6:52 наступного дня.Маршрут поїзда оприлюднили на сайті Укрзалізниці, а також на інших сервісах продажу квитків.У поїзді буде щонайменше 8 вагонів. Квитки доступні у вагонах трьох класів: плацкарт, купе та люкс.Квиток від Ковеля до Ужгорода коштуватиме:У вагоні типу «Плацкарт» – 320 гривень.У вагоні типу «Купе» – 567 гривень.У вагоні типу «Люкс» – 1356 гривень.

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