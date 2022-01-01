Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі

Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі
18 листопада Укрзалізниця запускає поїзд 266 О сполученням «Ковель – Ужгород».

Про це пише «Конкурент».

Поїзд їздитиме з Ковеля до Ужгорода у парні дати, починаючи з п'ятниці, 18 листопада.

Відправлення з Ковеля – о 14:58
Прибуття до Ужгорода – о 6:52 наступного дня.
Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі

Маршрут поїзда оприлюднили на сайті Укрзалізниці, а також на інших сервісах продажу квитків.
Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі
Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі

У поїзді буде щонайменше 8 вагонів. Квитки доступні у вагонах трьох класів: плацкарт, купе та люкс.

Квиток від Ковеля до Ужгорода коштуватиме:

У вагоні типу «Плацкарт» – 320 гривень.
У вагоні типу «Купе» – 567 гривень.
У вагоні типу «Люкс» – 1356 гривень.
Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі

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Теги: потяг Ковель Ужгород
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