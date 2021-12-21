У Луцьку затримали «закладчика»: знайшли наркотиків на 300 тисяч. ФОТО

У 19-річного мешканця Донеччини, який робив "закладки, вилучили наркотиків на 300 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Хлопця з партією психотропних речовин затримали біля одного із поштових відділень Луцька. При ньому виявили 300 г PVP Альфа, психотроп вилучили. За цінами чорного ринку його вартість складає близько 300 тис. грн.Під час оперативних заходів поліцейські з’ясували, що донеччанин забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту заборонених речовин. Він виконував роль «закладчика»: поштовими відправленнями отримував наркотики та психотропи, фасував, пакував та реалізовував згідно раніше отриманих замовлень.Щомісячно фігурант збував близько 500 «закладок» та отримував дохід в розмірі майже 100 тис. грн.Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 307 КК України, мова йде про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.За це йому загрожує від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.