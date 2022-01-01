Дуда прокоментував падіння ракети у Польщі
Сьогодні, 13:34
Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що падіння ракети, через яке загинули дві людини, виглядає як «прикрий випадок», а не «умисна атака».
Про це пише Радіо.Свобода.
«Немає жодних ознак того, що це був навмисна атака на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною», – цитує Дуду, його пресслужба.
«Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на територію Польщі», – додав польський президент.
Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
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Про це пише Радіо.Свобода.
«Немає жодних ознак того, що це був навмисна атака на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною», – цитує Дуду, його пресслужба.
«Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на територію Польщі», – додав польський президент.
Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
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Дуда прокоментував падіння ракети у Польщі
Сьогодні, 13:34
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