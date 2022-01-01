Сьогодні на Волині застосовуватимуть графіки аварійного вимкнення світла
Сьогодні, 14:03
16 листопада з 13:30 на території Волинської області згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) для населення.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером НЕК «Укренерго».
Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.
Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком
населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.
"Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області. Просимо волинян із розумінням поставитись до ситуації, що склалась. Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів", наголошують у ПрАТ «Волиньобленерго».
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером НЕК «Укренерго».
Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.
Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком
населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.
"Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області. Просимо волинян із розумінням поставитись до ситуації, що склалась. Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів", наголошують у ПрАТ «Волиньобленерго».
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