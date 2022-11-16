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«Росія несе всю відповідальність. Немає вини України з ракетою ППО у Польщі», – Столтенберг

«Росія несе всю відповідальність. Немає вини України з ракетою ППО у Польщі», – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО наголосив, що Росія несе остаточну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України.

Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ракета, що впала вчора у Польщі, за попередніми даними, була випущена українською протиповітряною обороною. Він наголосив, що провини України в інциденті немає.

Розслідування триває, але попередній аналіз вказує на те, що інцидент, ймовірно, "був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

"Дозвольте мені сказати чітко, це не провина України. Росія несе остаточну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", – зпідкреслив генсек.

Він додав, що "немає ознак" того, що ракета була результатом навмисної атаки або що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО.

Премʼєр Польща Матеуш Моравецький зазначив, що все ще вивчається можливість застосування 4 статті НАТО, яка дозволяє країні блоку скликати консультації з іншими членами.

Учора під час масованої російської ракетної атаки на Україну в кількох кілометрах від кордону в Польщі впала ракета. Загинуло двоє людей. Країни G7 і НАТО запропонували Польщі допомогу в розслідуванні.

Союзники України, зокрема премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало причиною влучання ракет на територію Польщі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща, ракети
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