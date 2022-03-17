Загинув військовий з Луцька Андрій Толстокоров

Андрій Толстокоров.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Толстокоров Андрій Сергійович, 21.09.1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 17.03.2022 року до складу військової частини на посаду командира 3-го розвідувального відділення 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти.



Штаб-сержант Толстокоров Андрій загинув 15.11.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Щирі співчуття рідним та близьким.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого військового. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загинув військовослужбовець з ЛуцькаПро це повідомив міський головаЛучанин Толстокоров Андрій Сергійович, 21.09.1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 17.03.2022 року до складу військової частини на посаду командира 3-го розвідувального відділення 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти.Штаб-сержант Толстокоров Андрій загинув 15.11.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Щирі співчуття рідним та близьким.

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