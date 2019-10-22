Де на Волині сьогодні, 16 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 15:19
НЕК «Укренерго» запровадив у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 16 листопада.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Такі графіки вводять, щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.
«Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно графіку.
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ДИВИТИСЯ ТУТ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
"Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення", - йдеться в обленерго.
Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Такі графіки вводять, щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.
«Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно графіку.
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ДИВИТИСЯ ТУТ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
"Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення", - йдеться в обленерго.
Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.
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