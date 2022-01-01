Майже 3000 доларів за підроблені документи: лучанка разом зі спільниками переправляла військовозобов'язаних чоловіків за кордон. ФОТО

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області у межах розслідування кримінального провадження про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України) на Волині викрито 25-річну жительку Луцька, яка разом зі спільниками налагодила схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За даними слідства, жінка підробляла свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу. Завірені начеб консульськими установами цих країн документи чоловіки надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали за кордон, як батьки трьох неповнолітніх дітей.Одного з клієнтів спритниці затримали у пункті пропуску «Рава Руська» - за підроблені документи він заплатив майже 3000 доларів США.Жінці повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Встановлюються інші факти злочинної діяльності, адже слідство має інформацію про інших військовозобов'язаних, які скористалися послугами волинянки.За місцем її проживання під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку, 20 підроблених печаток, мобільні телефони, які спритниця використовувала у злочинній діяльності.Викрито злочинну схему за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.