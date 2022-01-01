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В Ковелі на Волині уламок російської ракети пошкодив будинок багатодітної родини

В Ковелі на Волині уламок російської ракети пошкодив будинок багатодітної родини
Під час обстрілу енергетичного об'єкта на Ковельщині 15 листопада один з уламків російської ракети пошкодив приватний будинок.

Про це розповіла в коментарі Суспільному очільниця районної військової адміністрації Ольга Черен.

В домі живе багатодітна родина.

Пошкоджений будинок, зі слів Ольги Черен, знаходиться орієнтовно за 200 метрів від об'єкта енергетики, який під час ракетного удару знищили російські війська.

"Осколок пробив дах та стелю і впав на дитяче розкладне крісло. На щастя, у той момент дітей в кімнаті не було, ніхто не травмувався", – зазначила голова РВА.
В Ковелі на Волині уламок російської ракети пошкодив будинок багатодітної родини

Зранку, 16 листопада, пошкодження у будинку зафіксувала комісія. Зі слів Ольги Черен, родині допоможуть полагодити дах. Сума збитків наразі невідома.

Нагадаємо, що в Ковелі на Волині 15 листопада зафіксували декілька вибухів. Зі слів Ковельського міського голови, об'єкт енергетики, куди поцілили російські військові, повністю знищено.

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Теги: Росія, Україна, війна, Ковель
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