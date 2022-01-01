В Ковелі на Волині уламок російської ракети пошкодив будинок багатодітної родини
Сьогодні, 16:10
Під час обстрілу енергетичного об'єкта на Ковельщині 15 листопада один з уламків російської ракети пошкодив приватний будинок.
Про це розповіла в коментарі Суспільному очільниця районної військової адміністрації Ольга Черен.
В домі живе багатодітна родина.
Пошкоджений будинок, зі слів Ольги Черен, знаходиться орієнтовно за 200 метрів від об'єкта енергетики, який під час ракетного удару знищили російські війська.
"Осколок пробив дах та стелю і впав на дитяче розкладне крісло. На щастя, у той момент дітей в кімнаті не було, ніхто не травмувався", – зазначила голова РВА.
Зранку, 16 листопада, пошкодження у будинку зафіксувала комісія. Зі слів Ольги Черен, родині допоможуть полагодити дах. Сума збитків наразі невідома.
Нагадаємо, що в Ковелі на Волині 15 листопада зафіксували декілька вибухів. Зі слів Ковельського міського голови, об'єкт енергетики, куди поцілили російські військові, повністю знищено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла в коментарі Суспільному очільниця районної військової адміністрації Ольга Черен.
В домі живе багатодітна родина.
Пошкоджений будинок, зі слів Ольги Черен, знаходиться орієнтовно за 200 метрів від об'єкта енергетики, який під час ракетного удару знищили російські війська.
"Осколок пробив дах та стелю і впав на дитяче розкладне крісло. На щастя, у той момент дітей в кімнаті не було, ніхто не травмувався", – зазначила голова РВА.
Зранку, 16 листопада, пошкодження у будинку зафіксувала комісія. Зі слів Ольги Черен, родині допоможуть полагодити дах. Сума збитків наразі невідома.
Нагадаємо, що в Ковелі на Волині 15 листопада зафіксували декілька вибухів. Зі слів Ковельського міського голови, об'єкт енергетики, куди поцілили російські військові, повністю знищено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Загинув військовий з Луцька Андрій Толстокоров
Сьогодні, 15:07
Коментарі 0
Останні новини
Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 19 лютого
Сьогодні, 16:20
У Білорусі заявили, що на Волинському напрямку підривають мости
Сьогодні, 16:16
В Ковелі на Волині уламок російської ракети пошкодив будинок багатодітної родини
Сьогодні, 16:10
Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО
Сьогодні, 16:00
Майже 3000 доларів за підроблені документи: лучанка разом зі спільниками переправляла військовозобов'язаних чоловіків за кордон. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Медіа