Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 19 лютого
Сьогодні, 16:20
Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого наступного року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів
Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.
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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів
Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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