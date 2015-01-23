Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 19 лютого

Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 19 лютого
Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого наступного року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів

Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.


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Теги: воєнний стан, мобілізація
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