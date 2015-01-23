Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 19 лютого





Про це Ярослав Железняк у Telegram.



ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів



Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого наступного року.Про це повідомив нардепу Telegram.ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатівЦе вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.

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