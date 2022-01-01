На фронт відправили 24 тепловізори, які конфіскували у перевізника на Волині





Про це повідомляють у



Волинська митниця спільно з командуванням ЗСУ прийняла рішення не чекати апеляції.



Одразу після оголошення рішення першої судової інстанції їх передали зі складу митного органу на підставі норм Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".



Нагадаємо, на Волинь фурою із Польщі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 тепловізори, які Волинська митниця конфіскувала днями у перевізника, відправили на фронт.Про це повідомляють у пресслужбі відомства.Волинська митниця спільно з командуванням ЗСУ прийняла рішення не чекати апеляції.Одразу після оголошення рішення першої судової інстанції їх передали зі складу митного органу на підставі норм Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".Нагадаємо, на Волинь фурою із Польщі хотіли завезти 24 тепловізори без належного декларування і митного оформлення. Через це водія вантажівки судили, а тепловізори конфіскували.

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