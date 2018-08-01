Розшукують волинянина, який поїхав у Львів і зник. ФОТО

Яковлева Андрія Павловича, жителя Рожищ.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік 13 листопада відправився у справах у Львів, згодом зв’язок з ним обірвався, мобільний телефон чоловіка вимкнений.



Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся, темні очі.



Був одягнутий у шапку зеленого кольору, темно-синю куртку, джинси, кросівки білого кольору.







Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження 43-річного, жителя Рожищ.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 13 листопада відправився у справах у Львів, згодом зв’язок з ним обірвався, мобільний телефон чоловіка вимкнений.Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся, темні очі.Був одягнутий у шапку зеленого кольору, темно-синю куртку, джинси, кросівки білого кольору.Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію