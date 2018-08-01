Розшукують волинянина, який поїхав у Львів і зник. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження 43-річного Яковлева Андрія Павловича, жителя Рожищ.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 13 листопада відправився у справах у Львів, згодом зв’язок з ним обірвався, мобільний телефон чоловіка вимкнений.
Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся, темні очі.
Був одягнутий у шапку зеленого кольору, темно-синю куртку, джинси, кросівки білого кольору.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 13 листопада відправився у справах у Львів, згодом зв’язок з ним обірвався, мобільний телефон чоловіка вимкнений.
Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся, темні очі.
Був одягнутий у шапку зеленого кольору, темно-синю куртку, джинси, кросівки білого кольору.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.
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Розшукують волинянина, який поїхав у Львів і зник. ФОТО
Сьогодні, 17:30
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