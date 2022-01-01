Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО

Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.

Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО

Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО

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Теги: Херсон, катівня, окупанти
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