17-річного наркоторговця на Волині засудили до 6 років позбавлення волі
Сьогодні, 19:22
На Волині суд визнав 17-річного жителя міста Кременчук Полтавської області винуватим у вчиненні неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Раніше судимого вже за наркозлочини неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.
Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі – неповнолітній поширював їх через «закладки».
Наступних шість років він проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Раніше судимого вже за наркозлочини неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.
Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі – неповнолітній поширював їх через «закладки».
Наступних шість років він проведе за ґратами.
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