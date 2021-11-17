17-річного наркоторговця на Волині засудили до 6 років позбавлення волі

17-річного наркоторговця на Волині засудили до 6 років позбавлення волі
На Волині суд визнав 17-річного жителя міста Кременчук Полтавської області винуватим у вчиненні неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Раніше судимого вже за наркозлочини неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.

Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі – неповнолітній поширював їх через «закладки».

Наступних шість років він проведе за ґратами.

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Теги: наркоторговець, суд, Волинь
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