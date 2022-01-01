У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя

У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
У неділю 20 листопада у Луцьку проведуть мирну акцію на підтримку всіх захисників Маріуполя і медиків Маріуполя, які зараз перебувають у полоні.

Про це написала луцька волонтерка Наталія Ніколаєва у Фейсбук.

Акція відбудеться о 15:00 на Театральному майдані міста.

"Ми не маємо права про них забувати", - написала жінка.

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Теги: Маріуполь, захисники, мирна акція, Луцьк, полонені
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