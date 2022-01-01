У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя





Про це написала луцька волонтерка Наталія Ніколаєва у Фейсбук.



Акція відбудеться о 15:00 на Театральному майдані міста.



"Ми не маємо права про них забувати", - написала жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю 20 листопада у Луцьку проведуть мирну акцію на підтримку всіх захисників Маріуполя і медиків Маріуполя, які зараз перебувають у полоні.Про це написала луцька волонтеркау Фейсбук.Акція відбудеться о 15:00 на Театральному майдані міста."Ми не маємо права про них забувати", - написала жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію