Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади

Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади
Наразі точний час відновлення електропостачання у будинках деяких жителів Луцького району повідомити не можуть. Орієнтовно світло увімкнуть після 23 години.

Про це інформує міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Він зауважив, що вимкнення електроенергії в окремих районах міста та в деяких селах громади пов‘язано із введенням НЕК «Укренерго» аварійних відключень електроенергії.

«Наразі ПрАТ «Волиньобленерго» не може повідомити точний час відновлення електропостачання, оскільки очікує окреме розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

За попереднім орієнтовним прогнозом це відбудеться після 23:00», – написав Поліщук.

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Теги: Світло, Луцьк, Ігор Поліщук, Волиньобленерго
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