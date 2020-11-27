Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади





Про це Ігор Поліщук.



Він зауважив, що вимкнення електроенергії в окремих районах міста та в деяких селах громади пов‘язано із введенням НЕК «Укренерго» аварійних відключень електроенергії.



«Наразі ПрАТ «Волиньобленерго» не може повідомити точний час відновлення електропостачання, оскільки очікує окреме розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».



За попереднім орієнтовним прогнозом це відбудеться після 23:00», – написав Поліщук.

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