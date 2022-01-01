Росія забрала життя воїна з Волині Івана Рябого

Іван Рябий.



Про це



«Війна забрала ще одне молоде життя... 17 листопада 2022 року, в с. Овадне відбудеться похорон Івана Миколайовича Рябого, який загинув, захищаючи Україну», – йдеться у дописі.



Спершу тіло Героя привезуть додому (приблизно о 10:20-10:30 год.), а потім – до Покровської церкви для звершення чину похорону, який розпочнеться об 11:00 год.



Усіх небайдужих волинян просять створити коридор пошани та гідно зустріти полеглого воїна.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув житель села ОваднеПро це повідомляє Оваднівська сільська рада.«Війна забрала ще одне молоде життя... 17 листопада 2022 року, в с. Овадне відбудеться похорон Івана Миколайовича Рябого, який загинув, захищаючи Україну», – йдеться у дописі.Спершу тіло Героя привезуть додому (приблизно о 10:20-10:30 год.), а потім – до Покровської церкви для звершення чину похорону, який розпочнеться об 11:00 год.Усіх небайдужих волинян просять створити коридор пошани та гідно зустріти полеглого воїна.

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