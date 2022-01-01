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Росія забрала життя воїна з Волині Івана Рябого

Росія забрала життя воїна з Волині Івана Рябого
У війні з Росією загинув житель села Овадне Іван Рябий.

Про це повідомляє Оваднівська сільська рада.

«Війна забрала ще одне молоде життя... 17 листопада 2022 року, в с. Овадне відбудеться похорон Івана Миколайовича Рябого, який загинув, захищаючи Україну», – йдеться у дописі.

Спершу тіло Героя привезуть додому (приблизно о 10:20-10:30 год.), а потім – до Покровської церкви для звершення чину похорону, який розпочнеться об 11:00 год.

Усіх небайдужих волинян просять створити коридор пошани та гідно зустріти полеглого воїна.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: Іван Рябий, втрати Волинь, Овадне
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