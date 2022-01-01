Завтра, 17 листопада, у Луцьку – мороз і мокрий сніг
Сьогодні, 20:00
17 листопада у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дощ зі снігом, вранці - сніг, який поступово слабшатиме і до вечора повністю припиниться.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -2°С до 1°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -2°С до 1°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
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Завтра, 17 листопада, у Луцьку – мороз і мокрий сніг
Сьогодні, 20:00
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