Завтра, 17 листопада, у Луцьку – мороз і мокрий сніг

Завтра, 17 листопада, у Луцьку – мороз і мокрий сніг
17 листопада у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дощ зі снігом, вранці - сніг, який поступово слабшатиме і до вечора повністю припиниться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -2°С до 1°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: мокрий сніг, Луцьк, Волинь, погода, мороз
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