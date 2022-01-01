На Луганщині від підриву на розтяжці загинув захисник з Волині Віталій Калашніков





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"Загинув воїн 13 листопада 2022 року в результаті отриманих травм від підриву на розтяжці поблизу селища Новоселівське Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Віталій Калашніков, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, віддав найцінніше - життя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя захисника України, жителя села Залісоче Олицької громади, рядового гранатометного взводу механізованого батальйону Віталія Калашнікова.Про це повідомили в Олицькій громаді."Загинув воїн 13 листопада 2022 року в результаті отриманих травм від підриву на розтяжці поблизу селища Новоселівське Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Віталій Калашніков, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, віддав найцінніше - життя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час поховання Героя повідомлять згодом.

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