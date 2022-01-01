У громаді на Волині попередили про стрільби
Сьогодні, 16:40
У Маневицькій громаді 16-20 листопада відбуватимуться навчальні стрільби.
Про це йдеться на сторінці громади.
У період з 16 по 20 листопада 2022 року на території Маневицької громади проходитимуть стрільби з використанням різного виду зброї.
"Закликаємо мешканців громади бути обережними, дотримуватися усіх правил безпеки та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці громади.
У період з 16 по 20 листопада 2022 року на території Маневицької громади проходитимуть стрільби з використанням різного виду зброї.
"Закликаємо мешканців громади бути обережними, дотримуватися усіх правил безпеки та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.
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