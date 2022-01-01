У громаді на Волині попередили про стрільби





Про це йдеться на



У період з 16 по 20 листопада 2022 року на території Маневицької громади проходитимуть стрільби з використанням різного виду зброї.



"Закликаємо мешканців громади бути обережними, дотримуватися усіх правил безпеки та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькій громаді 16-20 листопада відбуватимуться навчальні стрільби.Про це йдеться на сторінці громади.У період з 16 по 20 листопада 2022 року на території Маневицької громади проходитимуть стрільби з використанням різного виду зброї."Закликаємо мешканців громади бути обережними, дотримуватися усіх правил безпеки та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію