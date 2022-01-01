У громаді на Волині попередили про стрільби

У громаді на Волині попередили про стрільби
У Маневицькій громаді 16-20 листопада відбуватимуться навчальні стрільби.

Про це йдеться на сторінці громади.

У період з 16 по 20 листопада 2022 року на території Маневицької громади проходитимуть стрільби з використанням різного виду зброї.

"Закликаємо мешканців громади бути обережними, дотримуватися усіх правил безпеки та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Маневиччина, навчальні стрільби
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