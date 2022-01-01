У Білорусі заявили, що на Волинському напрямку підривають мости

Анатолій Лаппо заявив, що у Волинській області підтривають мости.



Про це



Лаппо розповідає, що зусилля української сторони зосереджені на нарощуванні прикриття кордону інженерними загородженнями.



За його словами, прикордоння з Білоруссю в Україні заміновано, практично всі мости на Гомельському і Мозирському напрямках підірвано.



"Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку. Усі дороги непроїзні", - заявив він.

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