У Білорусі заявили, що на Волинському напрямку підривають мости

У Білорусі заявили, що на Волинському напрямку підривають мости
Голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо заявив, що у Волинській області підтривають мости.

Про це пише Білоруське пропагандистське державне видання БЕЛТА.

Лаппо розповідає, що зусилля української сторони зосереджені на нарощуванні прикриття кордону інженерними загородженнями.

За його словами, прикордоння з Білоруссю в Україні заміновано, практично всі мости на Гомельському і Мозирському напрямках підірвано.

"Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку. Усі дороги непроїзні", - заявив він.

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Теги: Волинь, Білорусь, мости
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