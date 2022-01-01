Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО

Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО
На Волині передчасно на 22 тижні вагітності народилася дівчинка Анна, з вагою всього 420 грамів та зростом 28 см. Зараз їй уже 2 роки.

У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні розповіли, як виходжували таку маленьку «Дюймовочку».

За життя Ані довелося боротися протягом багатьох днів. Тільки на штучній вентиляції легень вона була 5 місяців. А потім у НДСЛ «ОХМАТДИТ» зробили операцію з приводу вроджених вад дихальних шляхів, і вона знову багато днів провела у відділенні інтенсивної терапії і ще більше днів реабілітації.
Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО

"Після закінчення гострого періоду, попереду був не менш важкий шлях відновлення, який дівчинка проходила у відділенні катамнестичного спостереження. Безліч оглядів невролога, педіатра, офтальмолога…десятки годин занять з фізичним терапевтом, заняття з нейросенсорної інтеграції, ЛФК, електростимуляції та ще велика кількість інших втручань… І все для того, щоб дитина мала повноцінне життя, оминаючи ймовірні інвалідності", - йдеться у дописі.
Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО

Зараз Аня дуже активна і допитлива дівчинка, яка з цікавістю пізнає навколишній світ.
Волинянка на 6 місяці вагітності народила дівчинку: історія маленької «Дюймовочки». ФОТО

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Теги: Волинь, народилася дівчинка, Дюймовочка
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