Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова передати докази російського сліду
Сьогодні, 15:25
Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова до всебічного вивчення цього інциденту.
Про це пише Громадське з посиланням на секретаря РНБО України Олексія Данілова.
«Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — наголосив Данілов.
До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.
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Про це пише Громадське з посиланням на секретаря РНБО України Олексія Данілова.
«Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — наголосив Данілов.
До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.
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