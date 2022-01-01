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Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова передати докази російського сліду

Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова передати докази російського сліду
Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова до всебічного вивчення цього інциденту.

Про це пише Громадське з посиланням на секретаря РНБО України Олексія Данілова.

«Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — наголосив Данілов.

До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.


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Теги: Росія, Україна, війна
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