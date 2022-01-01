Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова передати докази російського сліду





Про це пише Олексія Данілова.



«Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — наголосив Данілов.



До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова до всебічного вивчення цього інциденту.Про це пише Громадське з посиланням на секретаря РНБО України«Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — наголосив Данілов.До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

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