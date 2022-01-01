У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО





Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада. Про це повідомляють місцеві мешканці.



Ковельський міський голова Ігор Чайка



Пізніше Ігор Чайка додав, що наразі місто знеструмлене.



Деталі - згодом.



Під час повітряної тривоги, що досі триває станом на 16:20 "прильоти" також зафіксували у Києві, Львові, Рівному та інших українських містах.



Головне фото - ілюстративне









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада. Про це повідомляють місцеві мешканці.Ковельський міський голова підтвердив інформацію. На офіційній сторінці він написав: "Зберігайте спокій. Жодних фото чи відео".Пізніше Ігор Чайка додав, що наразі місто знеструмлене.Деталі - згодом.Під час повітряної тривоги, що досі триває станом на 16:20 "прильоти" також зафіксували у Києві,та інших українських містах.

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