У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО

У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
У місті Ковель під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Ковельський міський голова Ігор Чайка підтвердив інформацію. На офіційній сторінці він написав: "Зберігайте спокій. Жодних фото чи відео".

Пізніше Ігор Чайка додав, що наразі місто знеструмлене.

Деталі - згодом.

Під час повітряної тривоги, що досі триває станом на 16:20 "прильоти" також зафіксували у Києві, Львові, Рівному та інших українських містах.

Головне фото - ілюстративне




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, вибухи, приліт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО
Сьогодні, 16:48
У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:23
Росіяни влучили ракетою по Рівному
Сьогодні, 16:22
У Львові – вибухи
Сьогодні, 16:14
Українських бійців тренуватимуть усі країни ЄС, – Боррель
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Росіяни влучили ракетою по Рівному Росіяни влучили ракетою по Рівному
Сьогодні, 16:22
У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:24
Представився лікарем: на Волині шахрай обдурив двох пенсіонерок на 80 тисяч гривень Представився лікарем: на Волині шахрай обдурив двох пенсіонерок на 80 тисяч гривень
10 листопад, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО
Сьогодні, 16:48
 0
У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:23
 0
Росіяни влучили ракетою по Рівному
Сьогодні, 16:22
 0
У Львові – вибухи
Сьогодні, 16:14
 0
Українських бійців тренуватимуть усі країни ЄС, – Боррель
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8