У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:23
У місті Ковель під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада. Про це повідомляють місцеві мешканці.
Ковельський міський голова Ігор Чайка підтвердив інформацію. На офіційній сторінці він написав: "Зберігайте спокій. Жодних фото чи відео".
Пізніше Ігор Чайка додав, що наразі місто знеструмлене.
Деталі - згодом.
Під час повітряної тривоги, що досі триває станом на 16:20 "прильоти" також зафіксували у Києві, Львові, Рівному та інших українських містах.
Головне фото - ілюстративне
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Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада. Про це повідомляють місцеві мешканці.
Ковельський міський голова Ігор Чайка підтвердив інформацію. На офіційній сторінці він написав: "Зберігайте спокій. Жодних фото чи відео".
Пізніше Ігор Чайка додав, що наразі місто знеструмлене.
Деталі - згодом.
Під час повітряної тривоги, що досі триває станом на 16:20 "прильоти" також зафіксували у Києві, Львові, Рівному та інших українських містах.
Головне фото - ілюстративне
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