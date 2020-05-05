У Львові – вибухи

У Львові – вибухи
На території всієї України триває повітряна тривога. У Львові було чутно вибухи.

Інформацію підтвердив мер Андрій Садовий.

Він радить усім містянам залишатися в укриттях, аби вберегти себе. Наразі частина міста перебуває без електроенергії. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Можуть бути перебої в роботі мобільних операторів.

Голова Львівсьої ОДА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.

Нагадаємо, росіяни атакували ракетами Київ. Ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:23
Росіяни влучили ракетою по Рівному
Сьогодні, 16:22
У Львові – вибухи
Сьогодні, 16:14
Українських бійців тренуватимуть усі країни ЄС, – Боррель
Сьогодні, 16:06
Як оформити кредит онлайн без відсотків не виходячи з дому*
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Звук, схожий на вибух: Львівська ОВА прокоментувала ситуацію Звук, схожий на вибух: Львівська ОВА прокоментувала ситуацію
01 квітень, 00:13
У Львові вранці прогриміли вибухи У Львові вранці прогриміли вибухи
18 березень, 07:56
У поштовому відділенні Львова вибухнула граната У поштовому відділенні Львова вибухнула граната
05 травень, 2020, 00:16
У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий
15 квітень, 2020, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Частина Луцька залишилася без електроенергії
Сьогодні, 16:54
 0
Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО
Сьогодні, 16:48
 0
У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:23
 0
Росіяни влучили ракетою по Рівному
Сьогодні, 16:22
 0
У Львові – вибухи
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8