У Львові – вибухи





Інформацію Андрій Садовий.



Він радить усім містянам залишатися в укриттях, аби вберегти себе. Наразі частина міста перебуває без електроенергії. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Можуть бути перебої в роботі мобільних операторів.



Голова Львівсьої ОДА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території всієї України триває повітряна тривога. У Львові було чутно вибухи.Інформацію підтвердив мерВін радить усім містянам залишатися в укриттях, аби вберегти себе. Наразі частина міста перебуває без електроенергії. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Можуть бути перебої в роботі мобільних операторів.Голова Львівсьої ОДАповідомив про роботу ППО.Нагадаємо, росіяни атакували ракетами Київ. Ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію