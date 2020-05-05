У Львові – вибухи
Сьогодні, 16:14
На території всієї України триває повітряна тривога. У Львові було чутно вибухи.
Інформацію підтвердив мер Андрій Садовий.
Він радить усім містянам залишатися в укриттях, аби вберегти себе. Наразі частина міста перебуває без електроенергії. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Можуть бути перебої в роботі мобільних операторів.
Голова Львівсьої ОДА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.
Нагадаємо, росіяни атакували ракетами Київ. Ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.
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Інформацію підтвердив мер Андрій Садовий.
Він радить усім містянам залишатися в укриттях, аби вберегти себе. Наразі частина міста перебуває без електроенергії. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Можуть бути перебої в роботі мобільних операторів.
Голова Львівсьої ОДА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.
Нагадаємо, росіяни атакували ракетами Київ. Ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.
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