Росіяни вдарили ракетами по Києву





Про це Віталій Кличко.



За його словами, ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.



Також кілька ракет збили ППО над Києвом.



"Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни атакували ракетами Київ вдень 15 листопада.Про це розповідає мерЗа його словами, ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.Також кілька ракет збили ППО над Києвом."Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.

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