Росіяни вдарили ракетами по Києву

Росіяни вдарили ракетами по Києву
Росіяни атакували ракетами Київ вдень 15 листопада.

Про це розповідає мер Віталій Кличко.

За його словами, ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.

Також кілька ракет збили ППО над Києвом.

"Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.


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Теги: Київ, ракетний удар
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