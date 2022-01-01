Росіяни вдарили ракетами по Києву
Сьогодні, 15:38
Росіяни атакували ракетами Київ вдень 15 листопада.
Про це розповідає мер Віталій Кличко.
За його словами, ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.
Також кілька ракет збили ППО над Києвом.
"Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.
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Про це розповідає мер Віталій Кличко.
За його словами, ворожі ракети влучили в Печерському районі у три житлових будинки.
Також кілька ракет збили ППО над Києвом.
"Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.
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