Білорусь протягом жовтня надала Росії сотню танків та десятки бронемашин, – ЗМІ





Про це пише



"Протягом жовтня 2022 року режим Лукашенко доставив у Росію залізницею загалом 98 танків Т-72А, 40 одиниць повністю комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих (без башт) машин цього типу, та 53 вантажівки "Урал". Станом на 14 листопада 2022 року вивіз бойової техніки із баз зберігання в Білорусі до РФ уже припинився", — стверджують у спільноті.



Зазначається, що росіяни отримували Т-72А та БМП-2 на 969-ій базі резерву танків у Білорусі, поблизу якої знаходиться залізнична станція "Уріччя".



"Як стверджують автори повідомлення, ешелони із Т-72 вирушали на Росію з цієї станції 9 жовтня (20 танків, ешелон йшов 6 діб). 11 жовтня (25 танків, ешелон йшов 9 діб), 14 жовтня (25 танків, ешелон йшов 7 діб) та 28 жовтня (28 танків, ешелон дійшов буквально за добу)", — зазначається в дописі.



При цьому перший ешелон із БМП-2 вирушив 16 жовтня, на 24 вагони-платформи вмістились 20 комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих машин, поїзд прибув у точку призначення 27 жовтня 2022 року. Наступний ешелон із білоруськими БМП-2 для росіян пішов 21 жовтня, на 10 платформ вмістилось 20 повністю комплектних машин, до точки призначення поїзд ішов 3 доби.



Також росіяни брали "Урали" на білоруській 602-ій базі ремонту та зберігання, поблизу якої знаходиться станція "Старые дороги".



"Перший ешелон на 37 вантажівок звідти пішов 11 жовтня, прибув у точку призначення 21 жовтня 2022 року. Наступний поїзд на 16 вантажівок вийшов 14 жовтня 2022 року, прибув у точку призначення 29 жовтня", — зауважує видання.



Водночас білоруси повернули росіянам порожні 15 вагонів-платформ, на яких могли б розміститися до 30 БМП чи до 30 вантажівок.



"Схоже, режим Лукашенко з режимом Путіна про щось по ходу не домовились, тому поставки техніки із РБ для армії РФ тимчасово призупинились", — пишуть журналісти.



Відтак за минулий місяць Росія отримала від Білорусі стільки бронетехніки, що її могло би вистачити на "побиту" танкову дивізію. Окрім того, видання звертає увагу на те, що російське військове керівництво надає першорядне значення танкам та БМП, в той час, як вантажівки цікавлять їх лише в другу чергу.



"На цьому тлі росіяни отримали від білорусів "занадто мало" вантажівок, зважаючи на ті логістичні проблеми, які зараз назрівають в армії РФ. Але тут одночасно можливі два варіанти: або РБ сама не захотіла "ділитись" вантажівками, або рашисти не вважали за потрібне попросити", — наголошують аналітики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом жовтня Білорусь передала російській стороні кількість бронетехніки, якої б вистачило для поповнення втрат танкової дивізії.Про це пише Суспільне із посиланням на "Спілку залізничників Білоруси"."Протягом жовтня 2022 року режим Лукашенко доставив у Росію залізницею загалом 98 танків Т-72А, 40 одиниць повністю комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих (без башт) машин цього типу, та 53 вантажівки "Урал". Станом на 14 листопада 2022 року вивіз бойової техніки із баз зберігання в Білорусі до РФ уже припинився", — стверджують у спільноті.Зазначається, що росіяни отримували Т-72А та БМП-2 на 969-ій базі резерву танків у Білорусі, поблизу якої знаходиться залізнична станція "Уріччя"."Як стверджують автори повідомлення, ешелони із Т-72 вирушали на Росію з цієї станції 9 жовтня (20 танків, ешелон йшов 6 діб). 11 жовтня (25 танків, ешелон йшов 9 діб), 14 жовтня (25 танків, ешелон йшов 7 діб) та 28 жовтня (28 танків, ешелон дійшов буквально за добу)", — зазначається в дописі.При цьому перший ешелон із БМП-2 вирушив 16 жовтня, на 24 вагони-платформи вмістились 20 комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих машин, поїзд прибув у точку призначення 27 жовтня 2022 року. Наступний ешелон із білоруськими БМП-2 для росіян пішов 21 жовтня, на 10 платформ вмістилось 20 повністю комплектних машин, до точки призначення поїзд ішов 3 доби.Також росіяни брали "Урали" на білоруській 602-ій базі ремонту та зберігання, поблизу якої знаходиться станція "Старые дороги"."Перший ешелон на 37 вантажівок звідти пішов 11 жовтня, прибув у точку призначення 21 жовтня 2022 року. Наступний поїзд на 16 вантажівок вийшов 14 жовтня 2022 року, прибув у точку призначення 29 жовтня", — зауважує видання.Водночас білоруси повернули росіянам порожні 15 вагонів-платформ, на яких могли б розміститися до 30 БМП чи до 30 вантажівок."Схоже, режим Лукашенко з режимом Путіна про щось по ходу не домовились, тому поставки техніки із РБ для армії РФ тимчасово призупинились", — пишуть журналісти.Відтак за минулий місяць Росія отримала від Білорусі стільки бронетехніки, що її могло би вистачити на "побиту" танкову дивізію. Окрім того, видання звертає увагу на те, що російське військове керівництво надає першорядне значення танкам та БМП, в той час, як вантажівки цікавлять їх лише в другу чергу."На цьому тлі росіяни отримали від білорусів "занадто мало" вантажівок, зважаючи на ті логістичні проблеми, які зараз назрівають в армії РФ. Але тут одночасно можливі два варіанти: або РБ сама не захотіла "ділитись" вантажівками, або рашисти не вважали за потрібне попросити", — наголошують аналітики.

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