Уряд спростив порядок оформлення статусу безробітного





Щоб оформити статус безробітного потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можна зробити одним зі способів — завітати у центр фізично, надати заяву в електронній формі на сайті або через додаток "Дія", або зателефонувавши, пише



Після скасування воєнного стану, протягом перших 30 днів потрібно принести до центру оригінали документів, а саме трудову книжку, документ про освіту (оригінал або дублікат, військово-обліковий листок про звільнення зі служби.



Якщо внутрішньо переміщені особи не можуть підтвердити факт свого звільнення з роботи після зміни місця проживання, натомість вони повинні подати заяву про припинення трудових відносин, за можливості – розрахунковий документ, що підтверджує надсилання вищевказаної заяви роботодавцю.



Якщо людина виїхала з України, їй автоматично припиняються нарахування допомоги.



На які виплати можуть розраховувати безробітні

Допомога по безробіттю починає нараховуватися зразу після реєстрації. Розмір допомоги залежить від страхового стажу безробітного та середнього доходу.



Виплати по безробіттю залежно від кількості страхового стажу не можуть бути меншими за такий відсоток від середньої заробітної плати (доходу):



- до 3 років стажу – 50% доходу,

- від 3 до 6 років стажу – 55%,

- від 12 до 18 років – 65%,

- від 18 до 24 років – 70%,

- від 24 до 30 років – 75%,

- понад 30 років – 80%.



Як довго виплачується допомога по безробіттю



За перші 90 календарних днів виплачують 100% від призначеної допомоги.



Упродовж наступних 90 днів – 80%,



Весь інший час до анулювання статусу – 70%.



Максимальна сума виплати по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної зарплатні, на 1 грудня після підняття мінімальної заробітної плати це буде 10 736 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Порядок оформлення статусу безробітного та отримання у зв'язку з цим виплат регулює Закон від 21.09.2022 р. № 2622-IX.Щоб оформити статус безробітного потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можна зробити одним зі способів — завітати у центр фізично, надати заяву в електронній формі на сайті або через додаток "Дія", або зателефонувавши, пише ТСН Після скасування воєнного стану, протягом перших 30 днів потрібно принести до центру оригінали документів, а саме трудову книжку, документ про освіту (оригінал або дублікат, військово-обліковий листок про звільнення зі служби.Якщо внутрішньо переміщені особи не можуть підтвердити факт свого звільнення з роботи після зміни місця проживання, натомість вони повинні подати заяву про припинення трудових відносин, за можливості – розрахунковий документ, що підтверджує надсилання вищевказаної заяви роботодавцю.Якщо людина виїхала з України, їй автоматично припиняються нарахування допомоги.На які виплати можуть розраховувати безробітніДопомога по безробіттю починає нараховуватися зразу після реєстрації. Розмір допомоги залежить від страхового стажу безробітного та середнього доходу.Виплати по безробіттю залежно від кількості страхового стажу не можуть бути меншими за такий відсоток від середньої заробітної плати (доходу):- до 3 років стажу – 50% доходу,- від 3 до 6 років стажу – 55%,- від 12 до 18 років – 65%,- від 18 до 24 років – 70%,- від 24 до 30 років – 75%,- понад 30 років – 80%.За перші 90 календарних днів виплачують 100% від призначеної допомоги.Упродовж наступних 90 днів – 80%,Весь інший час до анулювання статусу – 70%.Максимальна сума виплати по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної зарплатні, на 1 грудня після підняття мінімальної заробітної плати це буде 10 736 грн.

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