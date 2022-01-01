Як волинські сапери працюють на Донбасі. ФОТО





Про це



Лише за минулий тиждень відділення саперів ДСНС Волині на чолі з Віталієм Гаврилюком вилучило та знешкодило 16 смертоносних боєприпасів, знайдених поблизу міст Святогірська, Лиман, села Озерне Краматорського району Донецької області.



Роботи тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З квітня волинські сапери позмінно працюють на північних і східних рубежах нашої держави, де велися активні бойові дії, – вони знешкоджують боєприпаси та здійснюють розмінування на Чернігівщині та Донеччині.Про це пишуть на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.Лише за минулий тиждень відділення саперів ДСНС Волині на чолі звилучило та знешкодило 16 смертоносних боєприпасів, знайдених поблизу міст Святогірська, Лиман, села Озерне Краматорського району Донецької області.Роботи тривають.

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