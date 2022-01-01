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Росіяни відходять на 15-20 км від лівого берега Дніпра на Херсонщині, – ЗСУ

Росіяни відходять на 15-20 км від лівого берега Дніпра на Херсонщині, – ЗСУ
Російсько-окупаційні війська просуваються на 15-20 км углиб Херсонщини від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра. Так вони намагаються убезпечитись від обстрілів Збройних сил України.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону, пише Громадське.

«Гіпотетично вони можуть загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти», — додала Гуменюк.

За її словами, українські військові беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи окупантів, щоб ускладнити підвезення їхніх резервів та боєприпасів.

Ситуація в Херсоні

14 листопада президент Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон, де взяв участь у піднятті державного прапора.

Зеленський зауважив, що російські війська залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, пошкоджені комунікації, розстріляні автомобілі.

За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, у Херсоні зараз проживає 70-80 тисяч людей. У місті складна ситуація з електропостачанням і зв’язком.

Гуманітарний штаб уже відправив допомогу до Херсона. Це, зокрема, понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палет продуктів харчування, а також 3 тонни засобів гігієни.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що для Херсона залишаються загрози обстрілів з лівого берега Дніпра. Крім того, у місті є залишені росіянами міни та снаряди, що не розірвалися.

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Теги: Росія, Україна, війна
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